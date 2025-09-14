Блогерша вступилась за юмориста.

После выхода недавнего интервью Ольги Мерзликиной ее бывший муж - актер и военный Виктор Розовый - рассказал о хейте от украинцев. В частности, мужчина отметил, что ему начали писать комментарии с пожеланием смерти.

Об этом сам воин написал в Instagram так:

"Украинские женщины, которые массово писали, что им жаль, что меня не убили русские, ранили меня сильнее, чем они. В битве против меня вы победили".

Однако блогерша и ведущая Рамина Эсхакзай решила заступиться за юмориста. Она призвала украинцев остановить критику в адрес Розового.

"Вы в своем уме? Критикуйте поступки, но не желайте смерти нашему ветерану, который проходит реабилитацию. И не надо говорить, что он не понимает ничего из-за ЧМТ. Все понимает. Есть выписка врачей о его дееспособности и полноценной работе мозга", - отметила Рамина.

Блогерша добавила, что актер понимает, что поступил недостойно по отношению к бывшей жене, но сейчас пытается жить по-новому.

"Сейчас строит новые отношения, проходит реабилитацию и будет пытаться по-новому жить жизнь. Я не оправдываю его слова и поступки, но принимаю эту реальность. Не желаю ни одному человеку испытывать ненависть. Нельзя так! Нельзя писать ветерану: "Жаль, что тебя не ***ли русские". Если для вас поступки Виктора - дно, то те, кто пишут подобные комментарии, вы опускаетесь ниже дна", - добавила она.

К слову, Ольга Мерзликина и Виктор Розовый были в отношениях 13 лет, из которых один год в официальном браке. Недавно они официально развелись, но после этого Виктор дал скандальное интервью Рамине Эсхакзай. Ольга же рассказала свою версию жизни с юмористом в интервью Маше Ефросининой, заявив об абьюзе и унижениях со стороны экс-возлюбленного.

Напомним, ранее новая девушка Розового эмоционально ответила на заявления его экс-супруги.

