Это награда "За заслуги" III степени.

Украинский актер-воин Юрий Фелипенко, который 15 июня погиб на фронте, получил посмертно государственную награду - орден "За заслуги" III степени.

Награду на могиле возлюбленного показала его вдова Екатерина Мотрич в своем Instagram. Юрий получил ее согласно указу президента Украины от 12 сентября.

К слову, государственной наградой "За заслуги" III степени отмечают деятелей культуры, науки и других лиц за весомый вклад в развитие страны. Орден имеет форму малинового креста с гербом Украины посередине с позолоченными краями.

Видео дня

Что известно о гибели Юрия Фелипенко

В начале полномасштабной войны звезда сериала "Обіцянка Богу" вступил в ряды одного из подразделений киевской территориальной обороны. Параллельно с этим актер активно занимался волонтерством и работал в Театре на Подоле. В апреле 2024 года Филипенко мобилизовался в ВСУ в составе БпАК "Ахиллес" 92-й ОШБр. Однако в начале лета стало известно, что Юрий погиб на фронте.

Напомним, ранее украинские звезды отреагировали на трагическую гибель актера Юрия Фелипенко.

Вас также могут заинтересовать новости: