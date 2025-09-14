Кабмин в ближайшее время согласует проект бюджета и передаст его в парламент.

В ближайшее время Кабинет министров Украины одобрит проект Государственного бюджета страны на 2026 год, и там есть "хорошая новость". Об этом в своем Telegram-канале сообщил Ярослав Железняк, народный депутат от "Голоса", первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

"В ближайшее время на заседании правительства будет одобрен проект Госбюджета на 2026 год. Завтра также будет внесен в парламент. Там ничего интересного, кроме дыры по финансированию в десяток миллиардов $, которую мы надеемся перекрыть европейской помощью", - написал он.

По словам парламентария, в целом все "плюс-минус как было в прошлом году... без обещанных сокращений и оптимизаций, с нереалистичным бюджетом на войну".

Видео дня

"Хорошая новость: в проект бюджета не будет подаваться изменений в Налоговый кодекс. То есть не будет поднятия налогов под бюджет", - пояснил Железняк.

В то же время есть и "плохая новость", которая заключается в том, что "там будут изменения в Бюджетный кодекс параллельно предлагаться, поэтому стоит многим обратить внимание". "Особенно местному самоуправлению", - добавил депутат.

Финансовая ситуация в Украине

Как сообщалось, ранее издание Bloomberg отметило, что Международный валютный фонд определил, что потребности Украины в финансировании до 2027 года могут быть на 20 миллиардов долларов выше, чем оценивает украинское правительство.

Так, по оценкам МВФ, общая сумма, которую Украина должна обеспечить, будет на 10-20 млрд долларов выше, чем прогнозы Киева, которые составляют 37,5 миллиарда долларов за два года.

Вас также могут заинтересовать новости: