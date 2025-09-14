Певица назвала сумму месячных расходов.

Известная украинская певица Елена Тополя призналась, сколько денег ей нужно для комфортной жизни в Киеве.

По словам артистки, ей нужна немалая сумма для того, чтобы обеспечить троих детей. О своих месячных расходах Елена откровенно призналась блогерше Ангелине Пичик.

"Мне нужно много. У нас большая семья, у нас трое детей, которые ходят в садик, школу, на занятия, и мы - два артиста, которые требуют очень много расходов", - отметила Тополя.

Исполнительница добавила, что после повреждения их с Тарасом Тополей жилья в результате российского ракетного удара по Киеву 23 июня, много средств сейчас идет и на восстановление квартиры.

"Сейчас особенно после "прилета" у нас есть расходы на обновление жилья, поэтому и больше денег нужно. Это где-то 200 тысяч гривень в месяц. Пока мы ночуем еще у родителей, потому что у них есть хорошее укрытие. Днем проводим время в квартире, потому что восстанавливаем. Уже есть окна, некоторые шкафы уже стоят. На кухне работает плита, печь, есть раковина", - добавила Елена.

Напомним, ранее Тарас Тополя откровенно рассказал о восстановлении квартиры после ракетного обстрела.

