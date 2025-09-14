Актриса призналась, что хотела раньше завершить их отношения.

Украинская актриса Анна Саливанчук, которая известна по сериалу "Однажды под Полтавой" и фильму "Свингеры, откровенно рассказала о жизни с бывшим мужем - нардепом Александром Божковым.

Не секрет, что пара была вместе 10 лет. Однако, по словам Анны, в течение последних трех совместных лет она чувствовала, что их отношения идут к завершению и хотела подавать на развод еще в 2019 году.

"Я к своему выбору шла три года. Очень было трудно. Я обманывала себя три года. Но каждый день я своему бывшему мужу говорила, что я закончусь. Он не верил. Я готовила его три года. Прошло три года, и я закончилась. Он не сделал выводы, которые бы мне хотелось, чтобы он сделал", - отметила актриса в интервью Мирославе Мандзюк.

Саливанчук отметила, что несмотря на болезненный опыт, верит в свое счастливое будущее и хочет еще родить детей.

"Хочется отдать кому-то еще частичку своей любви. У меня ее очень много. Есть моменты, когда хочется, чтобы кто-то обнял и сказал, что все будет хорошо. Все боятся, что не справятся с моей энергией, потому что ее так много. Это иллюзия, потому что в отношениях я совсем другая. Я уверена, что у меня будет мой мужчина и я рожу двух девочек", - добавила женщина.

К слову, Анна и Александр разорвали свои отношения в мае 2023 года, однако актриса сообщила о разводе только в 2024. У экс-супругов есть двое общих сыновей - Глеб и Никита.

Напомним, ранее Анна Саливанчук честно ответила, поддерживает ли отношения с экс-супругом-нардепом и, помогает ли он в воспитании сыновей.

