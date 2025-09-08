По словам Следюка, это ожидаемая тактика россиян.

Дневными воздушными атаками российские оккупанты разведывают, как работает наша противовоздушная оборона. Об этом в эфире "Киев 24" сказал Дмитрий Следюк, руководитель учебного департамента Академии "Дронариум".

На вопрос о дневных воздушных вражеских атаках, он отметил, что "все эти атаки имеют не только атакующий, но и разведывательный характер".

"Потому что пока беспилотник не поразил цель, он используется и для разведки, и для радиоразведки, в том числе. Поэтому такие атаки имеют и такой, так сказать, тревожный характер для нашего ПВО. Они и беспокоят людей, и они разведывают, как работает наша ПВО", - пояснил эксперт.

Видео дня

Так, добавил он, враг находит наши средства радиоэлектронной борьбы и пытаются найти наши более мощные средства ПВО. По словам Следюка, это ожидаемая тактика россиян.

Удары РФ по Украине

Как сообщал УНИАН, 7 сентября российские оккупанты нанесли массированный удар по Украине, в Киеве горело здание Кабинета министров. Всего из-за обстрела РФ 7 сентября в столице погибли три человека, среди которых ребенок.

Авиационный эксперт Константин Криволап высказал мнение, что вражеский удар по зданию правительства был показателен с точки зрения того, что нужно серьезно задуматься о системе противовоздушной обороны.

Вас также могут заинтересовать новости: