Продвижение оккупантов зафиксированы в направлении Волчанского нефтеэкстракционного завода.

Российские войска недавно продвинулись на севере Харьковской области, а именно в западной части города Волчанска. Об этом пишут в своем отчете аналитики американского Института исследования войны (ISW), ссылаясь на геолокационные видеозаписи, опубликованные 7 сентября.

Отмечается, что продвижение оккупантов зафиксированы в направлении Волчанского нефтеэкстракционного завода (к северо-востоку от Харькова).

Также аналитики отметили, что российский военный блогер накануне сообщал о продвижении войск РФ на 200 метров в лесу к западу от Синельниково (северо-восток от Харькова), однако его заявление не подтверждено.

В ISW считают, что российская армия, продвигаясь на этом направлении, имеет целью оттеснить украинские войска от границы с Белгородской областью РФ и приблизиться к городу Харькову в зону досягаемости артиллерийских установок.

Как сообщал ранее УНИАН, армия РФ старается "отжать" Купянск, чтобы получить лучшие возможности железнодорожной логистики в прифронтовой зоне - на всей линии фронта Харьковщины-Луганщины. Такое мнение высказал бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий. Он отметил, что особенностью российской армии является то, что большинство ее логистики завязано именно на железнодорожном сообщении, поэтому даже там, где железной дороги нет, россияне пытаются ее протянуть.

В Донецкой области украинские войска имеют успех. Генштаб сообщил, что ВСУ освободили еще одно село в Донецкой области. Речь идет о Заречном, где недавно бойцы 425 отдельного штурмового полка "Скала" подняли украинский флаг.

Также, по данным аналитиков украинского мониторингового проекта DeepState, ВСУ отбросили врага возле трех населенных пунктов Донецкой области: Разино, Золотой Колодец и Новоторецкое, а также зачистили от врага Владимировку. В то же время враг продвинулся в Серебрянском лесничестве.

