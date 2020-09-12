Также вблизи линии столкновения враг продолжает держать в готовности минометы и "Гвоздики", а на отдельных передовых позициях увеличил количество снайперских пар и разведывательных подразделений.

На Донбассе в течение недели российские оккупационные войска провели сразу несколько учений и сборов с привлечением максимального количества личного состава.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом со ссылкой на данные разведки сообщил во время онлайн-брифинга пресс-офицер Министерства обороны Украины капитан Михаил Шаравара.

Он отметил, что командование российских оккупационных войск активизировало проведение мероприятий по оперативной и боевой подготовке с привлечением максимального количества личного состава артиллерийских, танковых и мотострелковых подразделений.

В частности, по данным разведки, в течение этой недели на полигонах на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях оккупанты одновременно проводили командно-штабные тренировки с органами управления соединений и частей, батальонные тактические учения, стрельбы артиллерии и боевых машин, сборы с корректировщиками артиллерийского огня.

"Одновременно вблизи линии столкновения на замаскированных позициях противник продолжал держать в готовности к применению минометы калибра 120-мм и самоходные артиллерийские системы "Гвоздика" калибра 122-мм, проводил тренировки их боевых расчетов по развертыванию и управлению огнем. На отдельных передовых позициях оккупанты увеличили количество снайперских пар и разведывательных подразделений", - рассказал Шаравара.

Срыв перемирия на Донбассе и угрозы боевиков: что произошло

5 сентября главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин пригрозил открыть огонь по позициям украинских военных с 8:00 7 сентября. Причиной анонсированных обстрелов он назвал якобы нарушение украинской стороной договоренностей, достигнутых 22 июля относительно режима тишины. Пушилин утверждает, что боевики требовали от ВСУ закопать траншеи, которые были вырыты бойцами якобы после 22 июля, а затем еще и предупреждали, что "имеют полное право" устранить указанные нарушения самостоятельно.

Обещанный обстрел позиций украинских военных 7 сентября так и не состоялся. Украина из-за угроз Пушилина созвала на 6 сентября внеочередное заседание ТКГ.

7 сентября Пушилин "перенес" дату атаки на позиции ВСУ, "назначив" ее на 10:00 9 сентября.

Впоследствии боевики "ДНР" еще раз "перенесли" анонсирован обстрел и предложили провести заседание Трехсторонней контактной группы в 12:00 9 сентября.

9 сентября заседание ТКГ состоялось. Участники консультаций договорились о совместное инспектирование в районе шумов с участием представителя координатора от ОБСЕ.

В Офисе президента заявили, что договоренность в рамках Трехсторонней контактной группы о совместном инспектирования в районе Шумов с участием представителя координатора от ОБСЕ была достигнута с целью опровержения фейков и недопущения новых провокаций.

10 сентября, в ОПУ заявили, что согласованного "одноразового инспектирования" в районе шумов не произойдет в связи с постоянным изменением запросов российской стороны.

Также сообщалось, что Украина не получила адекватного ответа на запрос относительно зеркальной инспекции районов расположения незаконных вооруженных формирований ОРДЛО, в которых мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала факты наличия нарушений.

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Автор: Антонина Доломанжи