Стало известно, сколько оккупантов украинские бойцы ликвидировали на Донбассе на прошлой неделе

Разведка сообщает, что подразделения вооруженных формирований РФ на Донбассе имеют проблему с комплектацией личным составом.

За минувшую неделю - с 13 по 19 июля - потери российских оккупантов на Донбассе составляют 11 убитыми и 14 раненными.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра Объединенных сил в Facebook со ссылкой на данные разведки.

"По подтвержденным данным разведки, потери российско-оккупационных войск за прошедшую неделю составили: умершими - 11 человек; раненными, травмированными и выведенными из строя - 14 человек. Кроме того, за минувшую неделю нашими воинами уничтожен вражеский квадрокоптер", - заявили в Объединенных силах.

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Также отмечается, что подразделения вооруженных формирований РФ на Донбассе имеют проблему с комплектацией личным составом. "Кремлевские вожди не понимают, что они не имеют доверия и авторитета у местного населения. Оккупанты внушают у жителей временно оккупированных территорий только страх и вызывают к себе злобу и ненависть", - говорится в сообщении.

В этой связи подчеркивается, что агитационная кампания и призывы идти служить в армию террористов не вызвала доверия у местных жителей и полностью провалилась. "Люди на оккупированном Донбассе уже давно поняли, что преступная власть под руководством из Кремля отравляет их жизнь. Оккупанты могут только грабить, разрушать и убивать и будущего у этого региона с ними не будет. Поэтому и служить главарям бандитов никто не желает", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 19 июля ООС силы уничтожили одного и ранили шестерых российских оккупантов.

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