За прошедшие сутки на Донбассе зафиксировано девять обстрелов со стороны пророссийских боевиков.
Об этом говорится в утренней сводке ООС.
В частности, враг стрелял в районе населенных пунктов Водяное, Талаковка, Гнутово, Павлополь, Авдеевка, Лебединское и Пивденное.
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"В результате обстрела боевое травмирование получил военнослужащий Вооруженных сил Украины. Защитника оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное", - говорится в сообщении.
На вражеские обстрелы ВСУ отвечали ответным огнем. В командовании предполагают, что активизация боевиков может быть связана с работой Минской ТКГ, которая продолжается в эти дни.
С начала текущих суток на линии фронта сохраняется тишина.
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