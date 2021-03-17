Враг активизировался в дни работы минской ТКГ.

За прошедшие сутки на Донбассе зафиксировано девять обстрелов со стороны пророссийских боевиков.

Об этом говорится в утренней сводке ООС.

В частности, враг стрелял в районе населенных пунктов Водяное, Талаковка, Гнутово, Павлополь, Авдеевка, Лебединское и Пивденное.

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"В результате обстрела боевое травмирование получил военнослужащий Вооруженных сил Украины. Защитника оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное", - говорится в сообщении.

На вражеские обстрелы ВСУ отвечали ответным огнем. В командовании предполагают, что активизация боевиков может быть связана с работой Минской ТКГ, которая продолжается в эти дни.

С начала текущих суток на линии фронта сохраняется тишина.

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Автор: Юрий Годован