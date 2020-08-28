Вчера, 27 августа, на подавляющем большинстве участков ответственности украинских подразделений обстрелов не зафиксировано. Однако, вблизи Авдеевки враг открыл огонь из гранатометов.
Об этом говорится в утренней сводке пресс-службы ООС.
"За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил зафиксирован 1 факт нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. В частности, вблизи Авдеевки враг совершил несколько выстрелов из подствольного и ручного противотанкового гранатометов", - говорится в сообщении.
Как сообщается, эта огневая провокация противника не несла угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли. Боевых потерь, вследствие вражеских выстрелов, нет.
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В то же время наши военнослужащие соблюдают режим тишины и находятся наготове дать отпор в случае угрозы их жизни или здоровью.
Какова ситуация в зоне ООС сегодня
От начала текущих суток, 28 августа, на всех участках фронта наблюдается тишина, нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не зафиксировано.
Как сообщается, ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой украинскими воинами.
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