В результате провокации никто из украинских военных не пострадал.

Вчера, 27 августа, на подавляющем большинстве участков ответственности украинских подразделений обстрелов не зафиксировано. Однако, вблизи Авдеевки враг открыл огонь из гранатометов.

Об этом говорится в утренней сводке пресс-службы ООС.

"За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил зафиксирован 1 факт нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. В частности, вблизи Авдеевки враг совершил несколько выстрелов из подствольного и ручного противотанкового гранатометов", - говорится в сообщении.

Как сообщается, эта огневая провокация противника не несла угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли. Боевых потерь, вследствие вражеских выстрелов, нет.

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В то же время наши военнослужащие соблюдают режим тишины и находятся наготове дать отпор в случае угрозы их жизни или здоровью.

Какова ситуация в зоне ООС сегодня

От начала текущих суток, 28 августа, на всех участках фронта наблюдается тишина, нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не зафиксировано.

Как сообщается, ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой украинскими воинами.

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Автор: УНИАН