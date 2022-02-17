Это может быть атака по многим направлениям, то есть одновременное нападение на Луганск и Донбасс, и вторжение по направлению на Киев, считает глава БНБ Павел Солох.

В Польше считают, что вероятность нападения России на Украину сегодня больше, чем была вчера. Российские отчеты о выводе войск, развернутых вокруг Украины, вызывают серьезные опасения, ведь все указывает на то, что деэскалация не происходит.

Такое заявление сделал глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох, передает PAP.

Солох, ссылаясь на российские отчеты о выводе войск, развернутых вокруг Украины, заявил, что сейчас есть заявления, а самого вывода нет.

"Западные источники говорят, что их (войск - УНИАН) больше, а не меньше. Все указывает на то, что мы точно не имеем дело с деэскалацией... Сообщения за последние часы вызывают беспокойство, поскольку многие показатели говорят о том, что вероятность российского нападения на Украину сегодня больше, чем была вчера", - сказал руководитель Бюро национальной безопасности.

По мнению Солоха, вторжение РФ может начаться с атаки сразу по многим направлениям. Кремль может одновременно напасть на Луганск, на Донбасс в целом, начать наступление в направлении Киева и даже с морского побережья на Одессу.

"Россия имеет достаточные силы, и эти силы готовы к такому нападению в любое время. Это самый опасный и трагический сценарий, который может произойти", - сказал Солох.

Однако сейчас есть надежда, что вторжения не будет. Пока "не сделан первый выстрел", шансы на мирное урегулирование ситуации остаются, считает Солох. Кроме этого глава БНБ подчеркнул, что прямая военная агрессия не угрожает Польше.

"Однако последствия возможного нападения, например в виде массовых беженцев или хаоса, который может возникнуть в Украине, в определенной мере польское государство ощутит", - сказал Солох.

Напомним, в США заговорили о "новой дате" российского вторжения в Украину. Ранее западные СМИ писали о возможной атаке россиян 15-16 февраля, но она так и не состоялась. Теперь сообщается, что вторжение может произойти 20 февраля.

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