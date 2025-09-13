Костенко отметил, что оккупанты перешли на удары по институциям, чтобы запугать западных политиков.

Россияне имеют планы ударить по зданию Верховной Рады, и это лишь вопрос времени, уверен народный депутат, секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко. Об этом он сказал на канале Говорит большой Львов.

По его мнению, убийство бывшего спикера парламента Андрея Парубия, российский удар по помещению Кабмина и налет дронов на Польшу - это "звенья одной цепи, которые четко направлены на демократические институты, на политиков Европы".

"Они уже бьют не просто по гражданскому населению, по инфракструктуре, к чему все привыкли. Они перешли уже на институции. Это не для Украины, это конкретно сигналы политикам, которые и так слабые в Европе, чтобы они не принимали решений, мол, "мы можем бить, мы не боимся". И пока что это достаточно эффективно у них получается, ведь никаких серьезных решений не принимают", - пояснил Костенко.

Видео дня

По его словам, подобные удары россиян будут и дальше, но им надо для них выбрать удачный период.

"Мы же будем и мобилизацию продолжать, и военное положение. Я думаю, что будет какой-то период, когда они будут пытаться нам помешать это сделать... Я уверен, что у них это есть в планах, и это вопрос времени, когда они это сделают", - отметил нардеп.

Поэтому, говорит он, все должны быть к этому готовы, в частности Верховная Рада должна предусмотреть "запасные варианты", где можно проводить заседания.

"У нас есть Верховная Рада - законодательный орган, в котором 400 депутатов, 200 из которых - мажоритарщики. Если во время заседания туда прилетит ракета, их не станет, списочники подтянутся, но как такового органа законодательного уже не будет. Если 226 даже наберется, там не будет как-то коалиции, - все, никто не сможет ни военное положение продлить, ни какие-то законы принять, ни мобилизацию объявить. Страна станет недееспособной, президент для них (россиян, - ред.) нелегитимен", - предположил Костенко.

Удар РФ по Кабмину: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, 7 сентября россияне нанесли удар по зданию Кабмина. Это произошло впервые с начала полномасштабного вторжения. К счастью, никто не пострадал, пожар потушили.

Издание The Telegraph писало, что атака по зданию правительства свидетельствует о нежелании российского диктатора Владимира Путина завершать войну, а вместо этого демонстрирует его готовность к дальнейшей эскалации. По словам бывшего британского военного атташе в Москве и Киеве Джона Формана, российские войска часто поднимаются и спускаются по "эскалационной лестнице", и это является своего рода элементом стратегии сдерживания, чтобы уменьшить украинские ответные удары и ослабить решимость Запада, а также продемонстрировать военное превосходство Москвы.

Между тем, по мнению авиаэксперта Валерия Романенко, оккупанты по Кабмину попали случайно, мол, ракета, скорее всего, "просто отклонилась". "Они целились по "Арсеналу", попали по Кабмину. А если бы они стреляли прямо по Кабмину, она бы попала в центр... Здание большое, они бы старались попасть в середину здания. Попали, если лицом стоять, в правый край. И ударили по крыше", - сказал он.

Вас также могут заинтересовать новости: