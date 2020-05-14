От пули снайпера на Донбассе погиб 24-летний старший солдат (фото)

Александр Карпик входил в 30-й бригаду в Новоград-Волынской военной части.

В среду, 13 мая, от пули снайпера в зоне Операции объединенных сил погиб боец из Винницкой области Александр Карпик, 1996 года рождения.

Об этом сообщает Винницкая областная государственная администрация.

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"Старший солдат Александр Карпик, 1996 г.р., погиб 13 мая во время выполнения служебных обязанностей в составе сил и средств ООС на территории Луганской области", - говорится в сообщении.

Военнослужащий получил огнестрельное сквозное проникающее ранение от пули снайпера. Спасти жизнь бойца не удалось.

Дата и время погребения погибшего военнослужащего уточняются.

По данным нардепа Ларисы Билозир, погибшему было 24 года, он входил в 30-ю бригаду в Новоград-Волынской военной части. В армии прослужил четыре года. Еще не был женат.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня.