Трагедия произошла около 13:30 в четверг, 11 сентября.

В четверг, 11 сентября, около 13:30 на Запорожском направлении разбился самолет Су-27, погиб украинский летчик, сообщает в Facebook 39 бригада тактической авиации.

Указывается, что летчиком был Александр Боровик 1995 года рождения, он выполнял боевую задачу.

"С грустью сообщаем, что 11 сентября 2025 года, около 13.30, на Запорожском направлении, во время выполнения боевого задания на самолете Су-27, погиб наш собрат - летчик 39-й бригады тактической авиации майор Боровик Александр Николаевич 19.04.1995 г.р.", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что причины и обстоятельства гибели летчика сейчас выясняются.

"Выражаем искренние соболезнования родным и близким Александра ... Вечная память Герою!", - указала 39-я бригада тактической авиации.

