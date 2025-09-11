По словам Шутенко, все риски должны быть оправданными.

Для военного командира самым большим страхом является потеря людей. В связи с этим предпринимаются все необходимые меры для защиты военнослужащих, но даже так полностью избежать потерь невозможно. Об этом заявил командир батальона беспилотных систем 44-й бригады Вячеслав Шутенко в интервью РБК-Украина.

"Я не могу смириться с потерями. Они бывают, и в нашем подразделении были потери. Поэтому это самое сложное и самое тяжелое. И именно поэтому максимальная работа направляется на то, чтобы людей уберечь", - поделился он.

Шутенко рассказал, что для защиты личного состава перед каждым выездом все тщательно планируется, включая логистические пути. Более того, транспорт оснащают средствами радиоэлектронной борьбы, а пути эвакуации продумывают заранее.

"Можно сесть за 20 километров и не приносить никакой пользы на переднем крае, держа своих людей в безопасности. Но в первую очередь задача - это поддержка пехоты. Вся наша работа направлена на то, чтобы их поддержать, вовремя обнаружить врага, уничтожить его, не допустить его к окопам, в которых сидят наши ребята", - добавил командир.

Шутенко признался, что приходится постоянно искать баланс, чтобы работа была максимально эффективной, но достаточно безопасной. Он подчеркнул, что все риски должны быть оправданными.

По словам Шутенко, пилоты его батальона часто работают очень близко к вражеским силам:

"Пилотам тоже нужно отдать должное. Сейчас у нас бывает такое, что они работают и в 500, и в 800 метрах от врага, и в 300 метрах от врага работали. Такие ситуации были. И они не кричали мне в рацию: "Заберите нас отсюда, эвакуируйте". Они продолжали работать на такой дистанции".

Также сохранить жизнь бойцам и принести успех на поле боя помогает правильная оценка ситуации и собственных сил, объяснил командир. Он подчеркнул, что нужно не бояться об этом сказать высшему руководству.

В разговоре с журналистами Шутенко вспомнил ситуацию, когда он служил в 61-м отдельном стрелковом батальоне и был заместителем командира во время обороны Купянского района. Он рассказал, что его подчиненные восстанавливали позиции, а когда бойцы пошли на эту позицию, враг встретил их тяжелым артиллерийским огнем и всеми возможными средствами поражения. По словам командира, тогда он заверил свое командование, что необходимо отходить.

"Я обосновал, что мы сейчас уйдем, дадим ребятам отдохнуть, они уже в следующий раз, когда туда пойдут, будут лучше подготовлены. Мои аргументы услышали, позволили дать команду на отход штурмовой группы, ребята отошли. Через день пошли повторно на этот штурм и взяли эту позицию без единой потери с нашей стороны. А враг понес потери", - поделился Шутенко.

Ситуация на фронте - последние новости

Ранее командир батальона беспилотных систем 44-й бригады Вячеслав Шутенко рассказал, что в середине августа на Покровском направлении россияне смогли продвинуться на 15 км вглубь украинской территории. По его словам, успех врага бус вызван целым комплексом факторов.

Кроме того, начальник беспилотных систем Третьего армейского корпуса майор Юрий Филатов поделился, что ситуация на Лиманском направлении остается одной из самых сложных на фронте. Он подчеркнул, что потери россиян на этом направлении очень большие, но врага это не останавливает.

