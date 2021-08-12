На достройку корабля необходимо около 8,3 млрд грн, без учета боекомплекта.

Завершение построения корвета "Владимир Великий"сейчас прорабатывается. Составляющие и комплектующие корабля с целью их сохранения и дальнейшей достройки будут перемещены на мощности одного из отечественных судостроительных заводов.

Об этом сообщает управление прессы и информации Министерства обороны, со ссылкой на заявление министра Андрея Тарана.

По его словам, общая сумма уже вложенных средств в строительство и проектирование составляет около 569 миллионов гривень (при курсе 1 доллар — 8 гривен).

Сейчас готовность "Владимира Великого" составляет 17%, а его элементы находятся на территории бывшего ПАО "Черноморский судостроительный завод". В частности, изготовлены блоки основного корпуса корабля и блок надстройки корабля, закуплена часть оборудования отечественного и иностранного производства. По последним оценкам, на достройку корабля "Владимир Великий" необходимо около 8,3 млрд грн без учета боекомплекта.

"Сейчас совместно с Генеральным штабом Вооруженных сил Украины прорабатывается вопрос достройки корабля уже по классу "фрегат". В таком формате в будущем "Владимир Великий" сможет заменить в боевом составе Военно-Морских Сил Вооруженных сил Украины "Гетмана Сагайдачного", — отметил Таран.

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Он также отметил, что возможности по достройке корабля "Владимир Великий" тесно связаны с повышением возможностей предприятий судостроительной отрасли Украины во время изготовления корвета класса "АДА" совместно с турецкой стороной, а процесс перемещения составных и комплектующих частей корабля займет около 4 месяцев.

Как сообщал УНИАН, первый корабль проекта "корвет" был заложен в мае 2011 года на "Черноморском судостроительном заводе" (г. Николаев) и получил название "Владимир Великий". Разработчиком проекта выступило казенное предприятие "Опытно-проектный центр кораблестроения" (г. Николаев).

Автор: Дмитрий Захаров