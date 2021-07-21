В Министерстве обороны не видят в этом проблемы.

В Министерстве обороны Украины не видят проблемы в том, что на территории обанкроченного "Черноморского судостроительного завода" (ЧСЗ), который принадлежал олигарху Вадиму Новинскому, остался недостроенный корвет "Владимир Великий".

Напомним, бурную реакцию в социальных сетях вызвало состояние корвета, о котором написал в посте журналист Денис Казанский. Он показал фотографии ржавеющих частей судна, на строительство которого украинское государство с 2011 года потратило более 570 млн. гривен.

Казанский напомнил, что еще в 2019 году президент Владимир Зеленский обещал достроить корвет "Владимир Великий" к 2023 году. Однако, по его словам, эта задача становится невыполнимой.

По словам журналиста, после его первого видео о том, как олигарх Вадим Новинский обанкротил Черноморский судостроительный завод в Николаеве, к нему обратились работники предприятия и сообщили, что недостроенные корвет находится на территории ЧСЗ, а крановое оборудование для его транспортировки демонтировано.

"По информации от сотрудников Черноморского судостроительного завода, которые мне написали, завод сейчас активно пилят на металл и это оборудование уже фактически уничтожено собственником. То есть на данный момент вообще не понятно, как будут перевозить и достраивать корвет. И все идет к тому, что проект просто спишут и похоронят. На фотографиях, которые мне прислали сотрудники Черноморского судостроительного завода наглядно видны последствия прихода на завод российского инвестора Вадима Новинского. Мы видим, что цеха уже практически полностью разграблены. И части недостроенного корвета просто валяются в этих пустых помещениях", - пишет Денис Казанский.

Ранее в профильном издании Defense Express сообщалось, что готовность первой секции корвета оценивается в 80%. Недостроенный корвет, который уже обошелся налогоплательщикам как минимум в 20 миллионов долларов, находится на балансе Министерства обороны и части судна должны быть перевезены на Николаевский судостроительный завод "Океан".

По словам руководителя отдела стратегических коммуникаций и мониторинга Министерства обороны Украины Александра Гайна, "Есть государственная программа достройки судна, корвет никуда не денется".

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Автор: Григорий Бондарь