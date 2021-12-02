С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня.

С начала суток на Донбассев результате обстрелов получил ранения один украинский воин.

Как сообщили в штабе операции Объединенных сил, воину оказали домедицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - удовлетворительное.

С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В частности, в направлении Новолуганского оккупанты совершили обстрел из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов. Неподалеку Красногоровки российские наемники применили минометы калибра 120 мм.

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Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки, 1 декабря, боевики убили на Донбассе одного украинского военного.

Кроме того, боевики дистанционно минировали минами ПОМ-2 окрестности населенного пункта Марьинка, в результате чего получило ранения гражданское лицо.

Всего за сутки со стороны российско-оккупационных войск штаб ООС зафиксировал четыре нарушения режима прекращения огня, одно из которых - с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Автор: Светлана Закелова