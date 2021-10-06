Военные ООС открывали ответный огонь.

Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают игнорировать режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего за минувшие сутки, 5 октября, ранение получил украинский военный.

Об этом говорится в утренней сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 7:00 6 октября.

"В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное осколочное ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья удовлетворительное. Чтобы заставить противника прекратить огневую активность, украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение", - сообщает пресс-центр штаба ООС.

Всего за прошедшие сутки в районе проведения ООС зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Так, в районе Трехизбенки боевики обстреляли позиции украинских военных из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи Новотошковского оккупанты дважды совершили обстрелы, используя станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы, а также стрелковое оружие.

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"Рубежи наших подразделений, благодаря усилиям украинских воинов, остались неизменными. По состоянию на 7 часов утра, 6 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - отмечается в сообщении.

Ранее главное управление разведки Минобороны Украины сообщало, что боевики на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей пытаются скрыть подготовку к усилению агрессии. В передовые подразделения завозят дополнительное вооружение и боеприпасы.

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Автор: Катерина Комолова