Родился в Киеве и служил в Крыму: ВСУ 'минуснули' майора-предателя

В 2010 году Максименко перешел на работу в органы МВД, а после аннексии полуострова остался работать на захватчиков.

Воины ликвидировали предателя, который перешел на сторону врага и пошел воевать против Украины.

Как сообщил украинский офицер, военный блогер Анатолий Штефан "Штирлиц", который отслеживает российские потери, в сети появился свежий некролог. Россияне подтвердили ликвидацию Романа Максименко - майора полиции, который перешел на сторону россиян после оккупации Крыма.

В некрологе отмечается, что "минуснутый" предатель родился в Киеве, учился в Харькове и работал в Крыму. В 2010 году Максименко перешел на работу в органы МВД, а после аннексии полуострова остался работать на захватчиков.

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В 2023 году Максименко ушел в отставку по состоянию здоровья и подписал контракт с "Вагнером". Предатель воевал в должности командира штурмовой группы "Вагнера" и нашел свою справедливую смерть под Бахмутом.

Другие потери РФ в Украине

В марте сообщалось, что на войне в Украине ликвидировали одного из командиров специального подразделения быстрого реагирования "Ахмат" российской Национальной гвардии. Известно, что это произошло на направлении Роботино Запорожской области. В то же время имя и звание уничтоженного захватчика не раскрывают.

Ранее также сообщалось, что на войне в Украине был ликвидирован начальник разведки российской бригады "Эспаньола" Вячеслав Субботин (позывной "Выходной"). В сети говорят, что захватчик был уничтожен на Донбассе.

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