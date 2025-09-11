Соединить два театра: военный раскрыл планы России под Лиманом

Потери россиян на этом направлении очень большие, однако врага это не останавливает, говорит Юрий Филатов.

Ситуация на Лиманском направлении остается одной из самых сложных на фронте, рассказал Юрий Филатов, майор, начальник беспилотных систем Третьего армейского корпуса в эфире "Radio NV".

"Враг продолжает свои активные действия. Его намерения поняли - они касаются также и Покровского направления. Ведь есть цель эти оба театра в какой-то момент совместить. Поэтому его усилия направлены на один общий замысел", - сказал Филатов.

Военный добавил, что российские оккупанты продолжают активно перебрасывать войска на это направление для пополнения подразделений. Тактика захватчиков, по словам бойца, остается неизменной.

"Теряя большое количество людей, враг пытается нащупать свободные участки и проходить межпозиционное пространство, накапливаться и затем подтягивать за собой основные силы. Это стоит ему очень много потерь. Но с этими потерями они не считаются. Пехота для них остается наиболее пополняющим ресурсом. И соответственно продолжаются эти действия", - добавил Филатов.

В то же время, отмечает военный, Силы обороны Украины также меняют свою тактику, чтобы противодействовать попыткам оккупантов продвигаться вперед. В частности украинские защитники создают отдельные группы для зачистки мест, где удалось просочиться захватчикам.

"Сильного сопротивления они не могут осуществлять. Потому что это малые группы неподготовленных военнослужащих. Но это требует и от нас большого количества усилий и рассредоточения нашего внимания от возможности действий по переднему краю", - пояснил Филатов.

По данным DeepState, Силы обороны Украины отбросили российских оккупантов возле населенных пунктов Владимировка и Шахово в Донецкой области. В то же время аналитики отмечают новое продвижение оккупантов в районе Серебрянского лесничества.

По словам Сергея Грабского, сейчас главной целью россиян на фронте является продвижение в сторону Краматорска и Славянска Донецкой области. Он отметил, что для этого россияне могут попытаться продвигаться со стороны Лимана или через Дружковку.

