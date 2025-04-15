Программу подготовки обновили для "ограниченно годных".

В Вооруженных силах Украины обновлена программа базовой общей военной подготовки (укр. БЗВП), а именно уменьшена нагрузка на военнослужащих из бывшей категории "ограниченно годных", которые в соответствии с изменениями в законодательстве должны проходить службу исключительно в тыловых частях - согласно решению военно-врачебной комиссии.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины со ссылкой на принятое соответствующее решение Главнокомандующего ВСУ.

"В Вооруженных силах Украины разработаны изменения в программу базовой общей военной подготовки (БЗВП), которые уменьшат нагрузку на военнослужащих, пригодных к службе в частях обеспечения, подразделениях охраны, территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, высших военных учебных заведениях, учебных центрах, учреждениях, медицинских подразделениях, а также подразделениях логистики, связи и охраны.

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Итак, начиная с 1 мая, указанные категории военнослужащих будут проходить БЗВП по обновленной программе, которая предусматривает:

▪️ сокращение срока подготовки до одного месяца (вместо 45 суток);

▪️ снижение уровня физических нагрузок;

▪️ формирование отдельных учебных подразделений (рот или взводов).

Изменения касаются как военнослужащих, которые только призваны на службу, так и тех, кто ранее проходил обучение на кафедрах военной подготовки или по разным причинам проходит БЗВП повторно.

Целью изменений является упорядочение программы подготовки, снижение ее интенсивности для соответствующей категории военнослужащих, с учетом рекомендаций Уполномоченного Президента Украины по вопросам защиты прав военнослужащих и членов их семей, а также доукомплектование подразделений обеспечения.

Подготовка военнослужащих

Как сообщал УНИАН, с самого начала для всех военнослужащих курс БЗВП длился 30 дней. Однако, с 1 ноября 2024 года в учебных центрах и центрах подготовки увеличилась продолжительность ее курса до 45 дней, то есть в полтора раза. Также программа изменилась качественно, в частности стало больше практики, больше противодронной подготовки. По его словам Командующего Сухопутных войск ВСУ генерал-лейтенанта Александра Павлюка, в последнюю редакцию программы внесли новые элементы подготовки, поскольку война постоянно меняется.

До 5 июня этого года всем ограниченно годным к военной службе нужно повторно пройти военно-врачебную комиссию (ВВК).

Как отмечают в Минобороны, это обязанность для тех, кто до 4 мая 2024 года получил решение об ограниченной годности к военной службе. По результатам прохождения комиссии в медучреждении будет вынесено новое решение: годен человек или непригоден к службе.

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