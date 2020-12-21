На прицельные обстрелы противника украинские военные открыли огонь в ответ и заставили оккупантов отказаться от дальнейших действий.

В течение суток в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня.

Читайте такжеОккупанты продолжают блокировать дорожные коридоры напротив пяти КПВВ - штаб (фото)Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра ООС. В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» неподалеку Водяного, что на Приазовье, враг применил против украинских военных ручной противотанковый гранатомет, а вблизи Павлополя – совершил несколько очередей из стрелкового оружия. Оба вида оружия противник применил и у населенного пункта Пески. Четыре раза враг провоцировал военных в пригороде Авдеевки. "Здесь оккупанты неоднократно применяли гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", - отмечается в сообщении.

Также, российско-оккупационные войска обстреляли мирное население вблизи Каменки. Осуществив несколько выстрелов из станкового противотанкового гранатомета, оккупанты уничтожили трактор марки John Deere, возвращавшийся с сельскохозяйственных работ. "Стоит отметить, что гражданская техника уничтожена за пределами украинских позиций", - уточняется в сообщении.

В результате обстрела один из трактористов получил ранение. Украинские военные сразу отправились к месту происшествия, оказали пострадавшему первую медицинскую помощь и доставили его в лечебное учреждение.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг один раз нарушил режим прекращения огня вблизи населенного пункта Южное. Здесь враг применил против украинских защитников противотанковый ракетный комплекс, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

На многочисленные и прицельные обстрелы противника украинские военные открыли огонь в ответ и заставили врага отказаться от дальнейших действий. Среди военных боевых потерь и ранений нет.

"С начала текущих суток, 21 декабря, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина", - подытожили в пресс-центре.

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Автор: Ирина Погорелая