Билецкий: Если переживем морозы и весной остановим россиян, они сядут за стол переговоров

Россияне сейчас имеют худшие в 2023 году темпы продвижения на большинстве участков фронта. Об этом сказал командир Третьего корпуса Андрей Билецкий в интервью ICTV.

По его мнению, именно из-за замедления наступления россияне усилили энергетический террор мирного населения – так они пытаются сломить тыл. Кроме того, враг возлагает надежды на весну, когда восстановится "зеленка" и его тактика инфильтрации снова станет эффективной.

"Я по многим причинам думаю, что этого не произойдет или произойдет не в полной мере, но они на это рассчитывают", – добавил Билецкий.

В очередной раз перенесенный россиянами дедлайн захвата Донецкой области до 1 апреля он назвал "смешным". По его мнению, Силы обороны способны завести россиян в безнадежную ситуацию, когда наступать будет невозможно, а потери увеличатся до неприемлемых. Тогда враг будет заинтересован в переговорах и мире.

"Если мы пройдем морозы и если мы сможем в весенний период полностью остановить россиян, их продвижение на фронте, если они поймут, что даже 2026 год [на захват Донбасса] – это абсурд, я уверен, тогда у них появятся действительно серьезные стимулы садиться за стол переговоров", – сказал он.