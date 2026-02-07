Россияне обстреляли Днепр и Запорожье: более 10 человек ранены, есть разрушения

В Днепре враг попал в коммунальное предприятие.

Российские оккупанты в ночь на 7 февраля атаковали беспилотниками Днепр, в результате чего есть повреждения на территории коммунального предприятия. В частности, из-за удара повреждены здания, а также троллейбусы и другой автотранспорт. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

"Агрессор нанес удары по Петропавловской, Межевской и Раевской общинам, что в Синельниковском районе. Под ударом оказался и сам Синельников. Пострадала 68-летняя женщина, она будет лечиться амбулаторно. Разрушены 3 частных дома, здание пожарного подразделения, автомобиль, газопровод", - добавил чиновник.

Кроме того, по словам Ганжи, враг обстреливал Никопольский район из артиллерии, в результате чего пострадали Червоногригоровская и Марганецкая общины.

В то же время, как сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, за сутки в результате атак РФ по Запорожью, Запорожскому и Пологовскому районам десять человек получили ранения.

Он отметил, что поступило 104 сообщения о повреждении жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Обстрелы РФ - последние новости

Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 февраля, Россия массированно атаковала Украину ракетами и дронами. Звуки взрывов были слышны в Ровно, Харькове, Ивано-Франковске, Кропивницком и на Львовщине. В настоящее время последствия атаки уточняются.

Также 5 февраля РФ нанесла удар по Киеву, в результате чего были ранены два человека, выбиты окна в двух жилых домах, повреждены фасады зданий и припаркованные во дворах автомобили.

"Также обломки упали возле торгового центра. И еще по одному адресу - там повреждены фасады и выбиты окна в детском саду и жилом доме", - сообщил городской голова Виталий Кличко.

