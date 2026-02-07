Войну в Украине реально завершить быстро, однако есть нюанс, - политолог

По словам эксперта, проблема заключается в том, когда это может произойти.

Благодаря переговорам в Абу-Даби удается достигать договоренностей, которые в будущем дадут шанс быстро закончить войну, но вопрос о дате ее завершения еще остается открытым. Такое мнение высказал политолог Игорь Рейтерович в эфире Radio NV.

По его словам, сложилось впечатление, что все стороны решили обсуждать "все, что можно обсуждать" и "даже о чем-то договариваться", однако главный вопрос о линии разграничения решили отложить.

Политолог подчеркнул, что когда президент РФ Владимир Путин остановится и начнет обсуждать реальное окончание войны, то это может произойти быстро, однако когда это будет, никто не может сказать.

"Тогда можно будет сказать, в частности российской стороне своему же так называемому президенту, что "смотрите, а уже все наработано, нам не нужны месяцы, мы можем за неделю все закончить". Поэтому история о том, что война может быть как-то быстро завершена, - это реальная история. Проблема просто в том, когда будет эта дата. А вот когда будет эта дата - это вопрос сейчас открытый", - добавил Рейтерович.

Мирные переговоры - последние новости

Ранее президент США Дональд Трамп сделал новое заявление относительно мирных переговоров. По его словам, сейчас продолжаются "очень хорошие переговоры" по поводу войны России в Украине.

"Сегодня состоялись очень, очень хорошие переговоры, касающиеся России и Украины. Может что-то произойти", - сказал Трамп.

В то же время Reuters сообщал, что США и Украина обсудили возможность завершения войны уже в марте. По информации источников издания, любое соглашение будет вынесено на референдум украинских избирателей, которые одновременно примут участие в национальных выборах.

"Позиция Киева заключается в том, что ничего нельзя согласовать, пока не будут предоставлены гарантии безопасности для Украины со стороны Соединенных Штатов и партнеров", - добавил собеседник Reuters.

