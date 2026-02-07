Ученые предупреждают о магнитной буре на выходных: когда ждать (график)

По прогнозу, эта будет не будет сильной и продлится недолго.

На выходных, 7 и 8 февраля, геомагнитная обстановка в целом будет спокойной, но все же ожидается кратковерменная магнитная буря. Об этом сообщает британская геологическая служба.

По данным ученых, в настоящее время скорость солнечного ветра повышена из-за влияния высокоскоростного потока из корональной дыры. Ожидается, что в ближайшие несколько дней скорость ветра снизится.

В целом, по данным синоптиков космической погоды, геомагнитная активность должна быть спокойной в течение ближайших нескольких дней, но с вероятностью периодического активного периода из-за остаточных эффектов корональной дыры.

Кроме этого 8 февраля ожидается магнитная буря уровня G1, если произойдет касательный выброс корональной массы.

Магнитная буря - что важно знать

Магнитные бури уровня G1 относятся к слабым геомагнитным возмущениям и, как правило, не несут серьёзной угрозы для техники и людей. Они возникают, когда потоки солнечного ветра или слабые выбросы корональной массы достигают магнитосферы Земли и вызывают её кратковременную нестабильность.

Во время бурь G1 возможны незначительные перебои в радиосвязи на высоких широтах, небольшие колебания в работе навигационных систем, а также усиление полярных сияний. Некоторые метеозависимые люди могут ощущать лёгкое недомогание, головную боль или усталость.

