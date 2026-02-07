Практически у всех людей в холодное время года образовывается конденсат на окнах - что делать с ним, знают не все. С одной стороны, из-за постоянных отключений света и отопления окна, скорее, замерзают, чем "запотевают", так как квартиры холодные, но с другой - как только тепло появляется, тут же стекла начинают "плакать". Узнайте, что сделать, чтобы на окнах не собирался конденсат.
Чем протирать окна, чтобы они не потели - лайфхак
Редактор издания Express поделилась с читателями своим методом и рассказал, как избавиться от конденсата на пластиковых окнах народными средствами. Она сетовала, что первая зима в его квартире стала настоящим испытанием - погода постоянно была плохой, и последствия этого были видны не только снаружи, но и внутри помещения.
Она пишет, что летом никаких проблем не было, но при понижении температуры сразу на окнах начал образовываться конденсат, а на стенах - плесень. Тогда пришлось думать, что предпринять, чтобы окна не потели - народные средства пошли в ход сразу. Девушка использовала кошачий наполнитель и соль, чтобы впитать влагу, постоянно открывала окна, не сушила одежду на батареях, но ничего из этого не помогало, или результат был краткосрочным.
Так, пришлось думать, как поступить, если потеют окна - простое решение пришло в голову само. Автор совета попробовала нанести на стекла обычное моющее средство для посуды. Сделать это можно двумя способами - или распылить через пульверизатор, предварительно смешав с водой, или налить на тряпку и буквально втереть в стекла.
Такая полировка приведет к тому, что с окон буквально слетят остатки грязи и пыли, а еще моющее уберет конденсат. Идея в том, что средство образует защитную пленку на стеклах, а вода распределяется равномерно, благодаря этому окна больше не "плачут". То есть влага не будет скапливаться сверху, а затем водопадами течь вниз.
Так что, если вы искали вариант, чем помыть окна, чтобы не потели, то можете попробовать этот лайфхак, но учтите, что перебарщивать с моющим не стоит, иначе на стеклах останутся разводы, а вы их увидите только на следующий день. Естественно, конденсата все равно не будет, но грязные стекла тоже никому не нужны. В любом случае, хоть этот метод и результативен, но поможет он только в краткосрочной перспективе и только от запотевания окон - против плесени и грибка, которые могут образоваться из-за перепада температуры и повышенного уровня влажности, моющее средство бессильно.