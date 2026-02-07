7 февраля осадков в Украине станет больше

Температура существенно не изменится

7 февраля в Украине будет пасмурно и мокро, но не очень холодно. В большинстве областей ожидается от -2° до +2°, на севере будет прохладнее, а на юге и в Закарпатской области - теплее. Также практически по всей стране пройдет снег и мокрый снег с дождем. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня ожидается 0°...-2°. День будет пасмурный и мокрый. Ожидаются осадки в виде снега и снега с дождем. Исключение - Закарпатская область, где сегодня воздух прогреется до +6°...+8°, а осадки будут в виде небольшого дождя.

На севере страны суббота будет пасмурной и прохладной. Тут в течение дня ожидается -2°...-5° и будет снежить.

Жителей востока Украины ждет температура от -2° до +2°. Тут также будет пасмурно, небо скроется за облаками, а осадки пройдут в виде снега с дождем.

В центральной части тоже будет снег с дождем, а температура окажется в пределах -2°...+1°.

На юге Украины сегодня местами пройдут дожди. Температура днем +3°...+5°, а в Крыму разогреет до +8°...+10°.

7 февраля - праздник, приметы погоды

7 февраля - день памяти святого преподобного Парфения, епископа Лампсакийского. По приметам, если птицы низко летают, то погода будет ветреной.

