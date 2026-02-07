Курс валют 7 февраля в Украине переписали: сколько стоит доллар и евро

Отмечается, что резких изменений ждать не стоит.

Курс доллара в Украине в субботу, 7 лютого, в большинстве обменников и работающих отделений банков будет находиться в пределах - прием от 42,60 до 43,00 гривень и продажа от 43,20 до 43,50 гривень, отметил аналитик Алексей Козырев.

При этом он указал, что курс евро сегодня будет в пределах - прием от 50,60 до 50,90 гривни и продажа от 51,15 до 51,50 гривни.

"В субботу большинство обменок проработает со спредом по доллару в пределах 20−30 копеек, а по евро - 20−40 копеек. При этом, оптовые обменники продолжат работать со спредом как по доллару, так и по евро - в пределах 15−20 копеек", - подытожил эксперт.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 9 февраля, официальный курс доллара к гривне на уровне 43,05 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 9 копеек.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также укрепила позиции: официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 50,76 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 14 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины гривни к доллару установились на уровне 42,99/43,03 грн/долл., а евро - 51,70/51,73 грн/евро.

