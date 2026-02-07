'Что-то может произойти': Трамп сделал новое заявление по поводу мирных переговоров

По словам президента США, переговоры были "очень хорошими".

Президент США Дональд Трамп заявил, что продолжаются "очень хорошие переговоры" по поводу войны России в Украине. По его словам, в результате переговоров "что-то может произойти", цитирует Reuters.

"Сегодня состоялись очень, очень хорошие переговоры, касающиеся России и Украины. Может что-то произойти", - отметил американский лидер журналистам.

Ранее издание сообщало, что американские и украинские переговорщики обсудили заключение мирного соглашения в марте, однако этот срок, скорее всего, будет перенесен из-за дискуссий по вопросу территории.

Видео дня

Кроме того, источники Reuters рассказали, что США и Украина обсудили перспективы потенциального референдума и выборов в мае.

Мирные переговоры - последние новости

Ранее спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что Россия затягивает переговоры в Абу-Даби. По его словам, такое поведение является традиционной сущностью РФ.

"Она говорит: "Мы готовы на любые вещи без каких-либо условий, но, но, но...". Они затягивают этот процесс. А для нас важно, чтобы конкретные решительные действия, которые могут продемонстрировать вместе украинцы и американцы, дали понять россиянам, что им нужно договариваться о завершении этой войны", - подчеркнул Стефанчук.

В то же время The New York Times писало, что переговоры в Абу-Даби завершились намеками на тупик. Отмечается, что несмотря на заявления о "конструктивном диалоге", единственным конкретным результатом стала договоренность об обмене военнопленными.

Вас также могут заинтересовать новости: