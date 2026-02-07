Россия выбирает новые удары: Зеленский отреагировал на масштабную атаку по Украине

Он отметил, что каждый день Кремль может выбрать настоящую дипломатию, но выбирает новые удары по украинским городам.

Везде, где позволяет ситуация с безопасностью, продолжаются спасательные и ремонтные работы на местах российских ударов.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский. "Более 400 дронов и около 40 ракет разных типов было в этой атаке. Основная цель – энергосеть, генерация и распределительные подстанции. Есть повреждения в Волынской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской областях", – детализировал Зеленский.

Он добавил, что кроме энергообъектов в Ровно повреждена многоэтажка, в Ладыжине на Винницкой области дронами ударили по админкорпусу аграрного колледжа.

Президент добавил, что были также удары по Киевской и Харьковской областям, в некоторых регионах продолжают работать силы ПВО.

"Каждый день Россия может выбрать настоящую дипломатию, но выбирает новые удары. Важно, чтобы на это реагировали все, кто поддерживает трехсторонние переговоры. Москву нужно лишить возможности давить на Украину холодом", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что для этого нужны ракеты для "Петриотов", NASAMS и других систем.

"Каждая партия помогает нам пройти эту зиму. Спасибо всем партнерам, кто это понимает и действительно помогает", - констатировал президент.

Удары по энергетике

В ночь на 19 ноября 2025 года россияне нанесли удар по Ивано-Франковской области. Тогда целью российской комбинированной атаки были объекты энергетической инфраструктуры области. Утром того же дня местные паблики сообщали о взрывах в Бурштыне. Именно в этом городе находится крупнейшая электростанция на западе страны. Она включает 12 энергоблоков (мощностью по 200 МВт каждый).

