РФ атаковала склады и логистический центр в Киевской области: возник масштабный пожар (видео)

В настоящее время в области введены экстренные отключения электроэнергии.

В Киевской области из-за российской атаки в Броварском районе повреждены пять частных домов и четыре автомобиля. Об этом сообщил глава Киевской ОГА Николай Калашник.

По его словам, также в Бориспольском районе повреждены складские помещения и логистический центр одного из предприятий.

"В области введены экстренные отключения электроэнергии. Объекты критической инфраструктуры и мобильные станции переведены на резервные источники питания. Сейчас работают 530 пунктов несокрушимости - все готовы принимать людей", - написал Калашник.

Также чиновник призвал жителей региона оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги, ведь опасность продолжается.

Обстрелы РФ 7 февраля - что известно

Ранее министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что Россия осуществила массированную атаку на энергетические объекты Украины. По его словам, под ударом оказались подстанции и воздушные линии 750 кВ и 330 кВ - основа энергосети нашего государства.

"Энергетики готовы приступать к восстановлению, как только это позволит ситуация с безопасностью. Диспетчером "Укрэнерго" активирован запрос на аварийную помощь от Польши. Спасибо за стойкость и героизм наших военных и энергетиков", - написал Шмыгаль.

Также сообщалось, что армия РФ обстреляла Ровенскую, Хмельницкую и Львовскую области. В частности, в Ровенской области в результате обстрела двое человек получили ранения. Кроме того, в Хмельницкой области травмирован мужчина 1971 года рождения.

