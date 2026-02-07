Праздник 7 февраля в народных верованиях считается не очень удачным.

Седьмой день февраля примечателен для людей, которые занимаются массажем, ведь профессиональный праздник сегодня в Украине проводится в их честь. Православные верующие чествуют греческого святого, а в мире чтят изобретение, спасшее миллионы жизней.

Какой сегодня праздник в Украине

Официальных торжеств в эту дату нет, но есть неофициальное - День массажиста, в который поздравляют представителей соответствующей профессии. Хороший массажист способен снять напряжение с мышц, улучшить кровоснабжение и даже ускорить реабилитацию после травмы.

Какой сегодня праздник церковный

Ранее в староцерковном календаре в сегодняшнюю дату чествовали икону Богоматери "Утоли мои печали", а также святого Григория Богослова. В 2023 году ПЦУ совершила календарную реформу, и теперь 7 февраля чествуют святого Луку Елладского, чьи мощи считаются целебными.

Зная о том, какой сегодня церковный праздник, можно обратиться к Луке с молитвами об исцелении болезней, и он поможет вылечить любое заболевание.

Какой сегодня праздник в мире

На планете проводится День рождения огнетушителя - именно в эту дату 1863 года было запатентовано первое такое устройство, наполненное водой. С годами средства пожаротушения постоянно улучшались, спасая огромное количество людей. В наше время каждой семье рекомендуется держать такое оборудование в дома и машине, ведь в случае чрезвычайной ситуации от него зависит жизнь.

Остальные достойные упоминания всемирные праздники сегодня - это День мороженого на завтрак, День химической периодической таблицы, День приветствия соседей.

Какой сегодня праздник в народе

По тому, какая будет погода 7 февраля, приметы позволяют сделать вывод о будущем:

если после полудня вышло солнце и светит до сумерек, то остаток февраля будет ясным;

густой туман означает, что домашний скот плодиться не будет;

много инея на ветках - к урожайному лету;

красные облака на закате предвещают снежную бурю.

В народных верованиях этот день считается поминальным. Очень удачен сегодня праздник для молитв об упокое души усопших и посещения кладбища. Также принято делать пожертвования и раздавать милостыню от имени умершего. Наши предки говорили, что чем больше сделаешь добра для других, тем лучше родные будут жить на том свете.

Что нельзя делать сегодня

Не стоит плохо говорить о погибших, льстить и завидовать другим, переедать и шумно веселиться. Неудачен праздник сегодня для свадеб и венчаний - у такой пары не будет согласия. Также не стоит лгать, иначе вранье быстро раскроется.

