Сегодня, 5 марта 2022 года, в селе Андреевка под Макаровым российские военные незаконно арестовали молодого юношу.

Как сообщили в Минобразования Украины, Глазунов Андрей, 27-летний ІТ-специалист, который не имеет никакого отношения к военной деятельности. Он – сын декана информационных технологий Национального университета биоресурсов и природопользования Глазуновой Елены.

Во время незаконного и бесстыдного обыска домов в селе русские оккупанты захватили помещение, в котором находился Андрей. Они забрали компьютер и телефон, а когда наткнулись на военную форму отца, незаконно арестовали молодого человека. Пока неизвестно, куда забрали Андрея и где его прячут.

Руководство учебного заведения уже обратилось в представительство ООН с просьбой посодействовать освобождению из плена юноши.

"Сын за отца не отвечает", если конечно эти слова о чем-то говорят российским оккупантам!

Варвары, орки, нелюди игнорируют все писаные и неписаные правила ведения военных действий. Мать пленного остается сейчас в бомбоубежище и со слезами на глазах верит в возвращение сына.

Враг не просто разрушает Украину, а уничтожает украинцев. И делает это самым грязным и циничным способом: наступает на тех, кто без оружия, – детей и женщин.