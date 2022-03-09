Павел Кириленко / facebook.com/pavlokyrylenko.donoda

Россияне обстреливают гуманитарные колонны на согласованных ими маршрутах.

Об этом рассказал председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

Он отметил, что сейчас все видят цену договоренностей с РФ.

В частности, Кириленко отметил, что авиаудар по роддому в Мариуполе был осуществлен в режим тишины, который российская сторона согласовала.

Он также рассказал об обстрелах на гуманитарных маршрутах.

"Мы проехали 40 километров, останавливаемся, ведется бой. И бой, как ни странно, каждый раз проходит по маршруту, который мы согласовываем с ними. Сегодня бои шли и продолжают идти на всех направлениях вблизи Мариуполя и, в том числе по согласованному с РФ маршруту", - пояснил глава ОВА.

По его словам, сейчас власть ищет пути доставки гуманитарных грузов в Мариуполь.

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