Россияне обстреливают гуманитарные колонны на согласованных ими маршрутах.
Об этом рассказал председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
Он отметил, что сейчас все видят цену договоренностей с РФ.
В частности, Кириленко отметил, что авиаудар по роддому в Мариуполе был осуществлен в режим тишины, который российская сторона согласовала.
Он также рассказал об обстрелах на гуманитарных маршрутах.
"Мы проехали 40 километров, останавливаемся, ведется бой. И бой, как ни странно, каждый раз проходит по маршруту, который мы согласовываем с ними. Сегодня бои шли и продолжают идти на всех направлениях вблизи Мариуполя и, в том числе по согласованному с РФ маршруту", - пояснил глава ОВА.
По его словам, сейчас власть ищет пути доставки гуманитарных грузов в Мариуполь.