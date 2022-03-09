Сегодня бои шли и продолжают идти на всех направлениях вблизи Мариуполя, поэтому местные власти ищут пути доставки гуманитарных грузов.

Россияне обстреливают гуманитарные колонны на согласованных ими маршрутах.

Об этом рассказал председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

Он отметил, что сейчас все видят цену договоренностей с РФ.

В частности, Кириленко отметил, что авиаудар по роддому в Мариуполе был осуществлен в режим тишины, который российская сторона согласовала.

Он также рассказал об обстрелах на гуманитарных маршрутах.

"Мы проехали 40 километров, останавливаемся, ведется бой. И бой, как ни странно, каждый раз проходит по маршруту, который мы согласовываем с ними. Сегодня бои шли и продолжают идти на всех направлениях вблизи Мариуполя и, в том числе по согласованному с РФ маршруту", - пояснил глава ОВА.

По его словам, сейчас власть ищет пути доставки гуманитарных грузов в Мариуполь.

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