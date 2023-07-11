Многие российские военные не хотят следовать за Путиным.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил ,что "мятеж" главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина поддержали 14 генералов армии России.

В комментарии агентству Reuters он рассказал, что на сторону основателя ЧВК в регулярной российской армии стало много людей.

По словам Данилова, в войсках Российской Федерации есть много командиров, симпатизирующих Пригожину. Кроме того, они не хотят продолжать идти за президентом РФ Владимиром Путиным.

Видео дня

"Мне известны 14 российских генералов, которые поддерживали Пригожина", — добавил Данилов.

Мятеж "Вагнера" - что известно

23 июня Пригожин отправил "вагнеров" в Москву, чтобы снять с должности министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. Они успели захватить Ростов, сбили шесть вертолетов армии РФ и один самолет, однако на подступах к Москве глава ЧВК передумал. После переговоров с Лукашенко он развернул колонну.

Позже стало известно, что согласно договоренностям, его боевики возвращаются в полевые лагеря, а с самого Пригожина снимают обвинения и он едет в Беларусь.

Вас также могут заинтересовать новости: