Президент страны-агрессора отказывается от любых компромиссов.

Во время разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном президент страны-агрессора Владимир Путин заявил, что РФ будет продолжать наступление с целью захвата всей Украины. От компромиссов он отказался.

Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.

Макрон считает, что "худшее еще впереди". Во время полуторачасового разговора российский президент сказал Макрону, что "операция" российской армии идет "по плану" Москвы. Он также пригрозил обострением, если украинцы не примут его условия.

"Президент Макрон ожидает, что худшее еще впереди, учитывая то, что сказал ему президент Путин", - сообщили в Елисейском дворце.

Продолжаются восьмые сутки противостояния российскому военному вторжению. Оккупационные войска этой ночью вновь прибегли к тактике обстрелов жилых кварталов крупных городов.

В Черном море группы вражеского флота продолжают вести огонь по гражданским кораблям и захватывать в плен моряков. В акватории наблюдается движение десантного отряда из четырех больших десантных кораблей и трех ракетных катеров в направлении Одессы.

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