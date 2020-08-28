Пушилин заявил, что издаст указ на уничтожение 3 сентября.

Главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин пригрозил уничтожением позиций Вооруженных сил Украины на двух участках, если они не будут убраны до вечера 3 сентября.

Как сообщают "Новости Донбасса", об этом идет речь на "официальном сайте Пушилина".

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Речь якобы идет о позициях в районе поселков Шумы и Петровское. Пушилин апеллирует к согласованным в июле Дополнительным мерам о полном прекращении огня. По его словам, все попытки добиться пресечения указанных нарушений через координационный механизм при содействии СЦКК не привели к результату.

Пушилин утверждает, что издаст приказ уничтожить траншеи и укрытия ВСУ, если их не уберут до 22:00 3 сентября. По его словам, в случае приказа на уничтожение позиций руководство Вооруженных сил Украины "будет проинформировано заблаговременно с целью эвакуации с указанных укреплений и позиций личного состава во избежание человеческих жертв".

Перемирие на Донбассе: что известно

С полуночи 27 июля на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.

Российские оккупанты время от времени осуществляют одиночные неприцельные выстрелы, которые, по оценке штаба ООС, имеют провокационную цель.

Президент Владимир Зеленский заявляет, что за время его президентства на Донбассе установлен режим тишины, возвращено Украине около 150 заложников и политзаключенных и возобновлена работа "нормандского формата".

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Автор: УНИАН