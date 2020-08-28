Главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин пригрозил уничтожением позиций Вооруженных сил Украины на двух участках, если они не будут убраны до вечера 3 сентября.
Как сообщают "Новости Донбасса", об этом идет речь на "официальном сайте Пушилина".
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Речь якобы идет о позициях в районе поселков Шумы и Петровское. Пушилин апеллирует к согласованным в июле Дополнительным мерам о полном прекращении огня. По его словам, все попытки добиться пресечения указанных нарушений через координационный механизм при содействии СЦКК не привели к результату.
Пушилин утверждает, что издаст приказ уничтожить траншеи и укрытия ВСУ, если их не уберут до 22:00 3 сентября. По его словам, в случае приказа на уничтожение позиций руководство Вооруженных сил Украины "будет проинформировано заблаговременно с целью эвакуации с указанных укреплений и позиций личного состава во избежание человеческих жертв".
Перемирие на Донбассе: что известно
- С полуночи 27 июля на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.
- Российские оккупанты время от времени осуществляют одиночные неприцельные выстрелы, которые, по оценке штаба ООС, имеют провокационную цель.
- Президент Владимир Зеленский заявляет, что за время его президентства на Донбассе установлен режим тишины, возвращено Украине около 150 заложников и политзаключенных и возобновлена работа "нормандского формата".
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