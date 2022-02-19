Министр обороны Украины поблагодарил партнеров за это "важное и своевременное решение".

В Украину прибыл самолет с военной помощью от Канады.

Об этом в субботу, 19 февраля, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников на своей странице в Facebook.

"Оружие для Вооруженных сил Украины от наших близких друзей - Канады. Сегодня мы получили военную помощь в виде снайперских винтовок, автоматических винтовок, пулеметов с оптическими средствами прицеливания, пистолетов, приборов ночного видения и наблюдения, военного снаряжения. Спасибо нашим партнерам и друзьям за это важное и своевременное решение", - написал глава Минобороны.

Отдельно он также поблагодарил министра национальной обороны Аниту Ананд "за ее мощную позицию по поддержке Украины".

Как сообщал УНИАН, ранее правительство Канады призвало Россию к деэскалации на Донбассе и уважению к суверенитету и территориальной целостности Украины.

По состоянию на 17:00 19 февраля со стороны вооруженных формирований Российской Федерации на Донбассе зафиксировано 70 нарушений, 60 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Двое украинских военных погибли, четверо ранены.

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