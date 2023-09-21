В пострадавшем отеле могло находиться около 23 человек.

Обломки российской ракеты в Черкассах упала на отель. В здании могло находиться около 23 человек.

По словам главы Черкасской ОГА Игоря Табурца, в результате атаки России пострадало здание гражданской инфраструктуры – отеля, в котором жили люди. Здесь также сдавались помещения в аренду под гражданские офисы.

"Пролет вражеской ракеты и попадание зафиксировано около 5:40. По предварительным данным, в результате сбития и по попадании боевой части ракеты в это здание разрушены с пятого по второй этажи. Сейчас проводится спасательная операция и операция по ликвидации последствий", - сообщил чиновник в эфире телемарафона.

При этом он указал, что под завалами еще могут находится люди, сейчас спасено 10 человек, семи из них уже предоставлен медицинская помощь. Пострадавшие находятся в местной больнице.

"Среди пострадавших - мужчина в тяжелом состоянии. У него серьезные повреждения позвоночника и ранения головы. У остальных медики диагностировали легкие повреждения и несколько психологических травм, потому что взрыв был очень мощный. Всего в отеле могло находится около 20 человек. Администратор отеля также находится в больнице", - добавил Табурец.

Кроме того, он сообщил, что в соседних домах выбило окна и повреждены балконы. На месте инцидента задействованы около 30 спасателей и спецтехника.

Атака РФ по Украине - что известно

Российские оккупанты утром, 21 сентября, устроили массированный ракетный удар по городам Украины. Во многих населенных пунктах прогремели взрывы, работало ПВО.

Начальник Черкасской ОВА Игоря Табурець сообщил, что обломки одного из сбитых объектов упали на объект социальной инфраструктуры.

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