Во многих городах работало ПВО.

Российские оккупанты утром, 21 сентября, устроили массированный ракетный удар по городам Украины. Во многих населенных пунктах прогремели взрывы, работало ПВО.

Взрывы в Черкассах

По информации начальника Черкасской ОВА Игоря Табуренца, обломки одного из сбитых объектов упали на объект социальной инфраструктуры. Он указал, что в результате атаки пять человек пострадали и один человек находится под завалами.

"Утром враг нанес ракетный удар по областному центру. В результате работы ПВО имеем падение обломков в центральной части города. В частности, пострадал объект социальной инфраструктуры. В настоящее время пятеро пострадавших. Под завалами не менее одного человека. Продолжается спасательная операция", - говорится в сообщени.

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Журналисты сообщили, что в городе пострадал отельный комплекс, который находися в центре Черкасс.

Взрывы в Харькове

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил о повреждениях гражданской инфраструктуры.

"Оккупанты нанесли шесть ударов по городу Харьков, в частности в Слободском районе. Есть повреждения гражданской инфраструктуры, информация о пострадавших проверяется. Экстренные службы работают на местах попадания", - указано в сообщении.

Взрывы в Ривне

В Ривне около 6:20 прозвучали взрывы, после чего в отдельных районах отключили электричество .

"В части города исчез свет", - сообщили местные СМИ.

В свою очередь глава Ривненской ОГА Виталий Коваль подтвердил "прилет".

"Ривне. Есть прилеты вражеских ракет. Работают соответствующие службы",- говорится в сообщении.

Взрывы во Львовской области

Как сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, по предварительной информации, около 06:25 враг нанес три ракетных удара по территории Дрогобыча.

"Два прилета – по промышленному объекту. Загорелся цех, разрушено трехэтажное здание склада, есть возгорание на площади около 30 кв.м", - сообщил Козицкий.

По его словам, еще один ракетный удар – по частному двухэтажному составу. Есть возгорание на площади 20 кв. Пожары еще тушат.

"По состоянию на этот час информации о пострадавших не поступало. Не игнорируйте воздушные тревоги", - добавил Козицкий.

Атака РФ на Украину – заявление главы МВД

Кроме того, глава МВД Клименко добавил, что в Киевской области в результате падения обломков возникли пожары на территории предприятий. Также есть повреждения частного сектора. Два человека ранены.

Клименко отметил, что во Львовской области враг нанес удар по промышленной зоне, есть разрушение и возгорание.

Ракетный удар по Украине 21 сентября - что известно

Армия Российской Федерации рано утром 21 ссентября устроила массированный ракетный обстрел Украины. Росияне подняли воздух восемь бортов ТУ-95МС с аэродрома Оленья.

В Силах обороны юга Украины указали, что была вероятность пусков ракет класса "воздух-земля".

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