Сейчас известно о семерых пострадавших, из которых троих госпитализировали.

Сегодня под утро российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. В Киеве зафиксировано падение обломков от сбития вражеских ракет в четырех районах. В Дарницком районе захватчики повредили газовую трубу.

"В результате сбития вражеских ракет, произошло падение обломков в Голосеевском, Дарницком, Шевченковском и Деснянском районах. В Шевченковском р-не есть повредили газовой трубы, предварительно без возгорания. В Дарницком районе обломками повреждены нежилые помещения и припаркованные автомобили. Есть возгорания, работают экстренные службы. Информация о жертвах и разрушениях уточняется!", - сообщил начальник КМВА Сергей Попко, начальник КМВА.

Как отметил в Telegram мэр столицы Виталий Кличко, в Дарницком районе сейчас 7 пострадавших. Троих из них, среди которых 9-летняя девочка, госпитализировали. Остальные получили помощь на месте.

Видео дня

Он добавил, что в Святошинском районе, где были перебои с электричеством в результате атаки, энергетики восстановили электроснабжение.

Сейчас в Дарницком районе спасатели тушат пожар на СТО. Там горят 2 машины, а в двухэтажном доме рядом выбиты окна. Также пострадало заведение профтехобразования. Среди учеников никто не пострадал - они были в укрытии.

"Очередная ракетная атака врага по Киеву. Предварительно из примерно 10-ти самолетов стратегической авиации Ту-95МС выпустили крылатые ракеты типа Х-101/555/55. Силами и средствами ПВО было уничтожено более 20 вражеских целей", - добавил позже Попко.

По его словам, столица уже пересекла отметку в 1000 часов тревог с начала полномасштабного вторжения - это примерно полтора месяца непрерывной тревоги!

Ночная ракетная атака

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты осуществили пуски ракет типа Х-101/555/55 с Ту-95.

Около 5 утра ПВО сработала в Черкасской области, а уже через час - в Киеве. В Харькове было зафиксировано в общей сложности не менее шести "прилетов". Такж взрывы были в Ровно и Львовской области.

Около 7 утра пошли отбои.

Вас также могут заинтересовать новости: