За сутки 30 августа боевики продолжили нарушать перемирие на Донбассе, осуществляя провокационные обстрелы в сторону позиций Объединенных сил.
Об этом утром в понедельник сообщил пресс-центр штаба ООС.
В частности, вблизи Марьинки враг несколько раз выстрелил из стрелкового оружия. Также на этом участке фронта боевики с помощью ручного противотанкового гранатомета осуществили дистанционное минирование местности одной противопехотной миной ПОМ-2.
"Кроме того, на Приазовье, вопреки договоренностям в рамках Трехсторонней контактной группы, задокументирован пролет вражеского БПЛА типа "квардокоптер". Средствами радиоэлектронной борьбы Объединенных сил немедленно было осуществлено радиоподавление каналов управления и навигации беспилотника противника, что сделало невозможным его дальнейшее использование", - говорится в утренней сводке.
В штабе уточнили, что за минувшие сутки зафиксировано два вражеских нарушения перемирия.
"Все эти провокации противника не несли угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет. Украинские защитники были начеку адекватно реагировать на коварные действия противника", - убеждают в командовании.
За текущие сутки обстрелов в районе ООС не зафиксировано.
Перемирие на Донбассе: что было раньше
- С полуночи 27 июля на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.
- Российские оккупанты время от времени осуществляют одиночные неприцельные выстрелы, которые, по оценке штаба ООС, имеют провокационную цель.
- 28 августа командир украинских морпехов рассказал, как на Донбассе прошел первый месяц перемирия.
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