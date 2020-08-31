Враг не прекращает вооруженные провокации.

За сутки 30 августа боевики продолжили нарушать перемирие на Донбассе, осуществляя провокационные обстрелы в сторону позиций Объединенных сил.

Об этом утром в понедельник сообщил пресс-центр штаба ООС.

В частности, вблизи Марьинки враг несколько раз выстрелил из стрелкового оружия. Также на этом участке фронта боевики с помощью ручного противотанкового гранатомета осуществили дистанционное минирование местности одной противопехотной миной ПОМ-2.

"Кроме того, на Приазовье, вопреки договоренностям в рамках Трехсторонней контактной группы, задокументирован пролет вражеского БПЛА типа "квардокоптер". Средствами радиоэлектронной борьбы Объединенных сил немедленно было осуществлено радиоподавление каналов управления и навигации беспилотника противника, что сделало невозможным его дальнейшее использование", - говорится в утренней сводке.

В штабе уточнили, что за минувшие сутки зафиксировано два вражеских нарушения перемирия.

"Все эти провокации противника не несли угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет. Украинские защитники были начеку адекватно реагировать на коварные действия противника", - убеждают в командовании.

За текущие сутки обстрелов в районе ООС не зафиксировано.

Перемирие на Донбассе: что было раньше

С полуночи 27 июля на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.

Российские оккупанты время от времени осуществляют одиночные неприцельные выстрелы, которые, по оценке штаба ООС, имеют провокационную цель.

28 августа командир украинских морпехов рассказал, как на Донбассе прошел первый месяц перемирия.

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Автор: Юрий Годован