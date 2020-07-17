Россия проводит ротацию кадровых офицеров в оккупационных формированиях на Донбассе - разведка

На Донбассе растет количество лиц, прибывающих из РФ на должности рядового состава в подразделениях боевиков.

Военные Российской Федерации проводят ротацию кадровых офицеров в оккупационных формированиях на Донбассе.

Об этом говорится в сводке Министерства обороны Украины об обстановке в районе проведения операции Объединенных сил.

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"Главное управление разведки Минобороны сообщает, что с начала текущей недели под контролем комплексной комиссии Вооруженных сил РФ проводится ротация кадровых российских офицеров командного состава соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов оперативной группировки российско-оккупационных войск", - говорится в сводке.

По данным разведки, возросло количество лиц, прибывающих с территории России для зачисления на должности рядового состава в подразделениях оккупантов.

Вместе с тем, до 10 процентов из числа прибывших были изолированы на карантин в связи с выявлением у них заболевания COVID-19.

Как сообщал ранее УНИАН, 13 июля пророссийские террористы обстреляли на Донбассе эвакуационную группу Объединенных сил вблизи Зайцевого, несмотря на предоставленные перед этим гарантии соблюдения режима тишины на время спасательной операции. В результате обстрела погиб военный медик, который пытался спасти раненого воина ВСУ.

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