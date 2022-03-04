Президент Грузии Саломе Зурабишвили высказалась о вторжении президента России Владимира Путина в Украину.
"Уже не похоже, что он просто стремится аннексировать несколько регионов. Теперь похоже, что он разрушает всю страну. Это своего рода война массового уничтожения", - заявила грузинский лидер.
Она также прокомментировала заявления Путина о том, что так называемая в России "специальная военная операция" в Украине "идет по плану".
"Я не уверена, что это "по плану" - он не планировал такого сопротивления от Украины. Он попытался своими войсками надавить психологически, и это не сработало. <...> Решимость и стойкость украинского народа и руководства это действительно достойны восхищения", - добавила Зурабишвили.
Напомним, ранее Грузия отказалась присоединяться к санкциям против России. Страна не присоединится к западным санкциям против РФ - ни экономическим, ни финансовым.
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