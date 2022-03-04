Она также прокомментировала заявления Путина о том, что так называемая в России "специальная военная операция" в Украине "идет по плану".

Президент Грузии Саломе Зурабишвили высказалась о вторжении президента России Владимира Путина в Украину.

"Уже не похоже, что он просто стремится аннексировать несколько регионов. Теперь похоже, что он разрушает всю страну. Это своего рода война массового уничтожения", - заявила грузинский лидер.

Она также прокомментировала заявления Путина о том, что так называемая в России "специальная военная операция" в Украине "идет по плану".

"Я не уверена, что это "по плану" - он не планировал такого сопротивления от Украины. Он попытался своими войсками надавить психологически, и это не сработало. <...> Решимость и стойкость украинского народа и руководства это действительно достойны восхищения", - добавила Зурабишвили.

Напомним, ранее Грузия отказалась присоединяться к санкциям против России. Страна не присоединится к западным санкциям против РФ - ни экономическим, ни финансовым.

Вас также могут заинтересовать новости: