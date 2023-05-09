Оккупанты создали новый "орган" для усиления принудительной мобилизации.

Российские захватчики пытаются перезапустить систему принудительной мобилизации населения на временно оккупированной территории Луганщины. Россияне начали заново создавать так называемые "военкоматы", поскольку предыдущие учреждения не смогли выполнить "план".

В Центре национального сопротивления сообщили, что оккупанты создали ликвидационную комиссии для "военного комиссариата "ЛНР", которым руководят местные коллаборанты.

"Причина заключается в том, что данный "орган" был не способен выполнить план по мобилизации необходимого количества людей в ряды оккупационной армии, поскольку местные жители избегают призыва всеми возможными способами. Вместо него оккупанты создали новый орган под названием "Федеральное казенное учреждение военный комиссариат "ЛНР", руководство которого назначили уже не из местных предателей, а из завезенных россиян. Данная структура уже зарегистрирована в российских реестрах уже под другим налоговым номером, чем предыдущий "военный комиссариат "ЛНР", – говорится в сообщении.

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Ситуация на оккупированной территории Луганщины

Россияне начали ставить на учет несовершеннолетних на оккупированной Луганщине. Речь идет о подростках 2006 года рождения. В Луганской ОВА отмечают, что в следующем году оккупанты могут отправить их воевать против Украины.

В то же время оккупанты продолжают мародерить на Луганщине. Так, в Северодонецке россияне под видом ремонта взламывают и грабят дома украинцев. Такой "ремонт" оккупанты проводят в наименее пострадавших от российских обстрелов районах города.

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