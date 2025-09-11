В то же время враг продвинулся в Серебрянском лесничестве.

Украинские военные отбросили оккупантов в районе населенных пунктов Владимировка и Шахово в Донецкой области.

Об этом сообщают аналитики украинского мониторингового проекта DeepState. В то же время, согласно обновленной карте боевых действий, враг продвинулся в Серебрянском лесничестве и вблизи Паньковки (Луганская область), а также вблизи Полтавки (Донецкая область).

Как сообщал УНИАН, 8 сентября в DeepState заявили, что Силы обороны Украины зачистили от врага населенный пункт Владимировка в Донецкой области. Также аналитики сообщили, что врага отбросили возле населенных пунктов Разино, Золотой Колодец и в Новоторецком Донецкой области.

А 3 сентября стало известно, что украинские военные отбросили россиян у Толстого. ВСУ удалось уничтожить позиции врага по трассе из Поддубного на Искру. Также аналитики тогда сообщали, что кроме того, россияне сосредоточили внимание на участках вблизи Филиала и по линии Январское-Терновое.

21 августа сообщалось, что ВСУ вернули контроль над большей частью Толстого в Донецкой области. Этого удалось достичь благодаря смелости и профессионализму пехотных подразделений.

