Досудебное расследование инициировано по обращению омбудсмена Ларисы Денисовой.

Киберполиция начала досудебное расследование в связи с размещением персональных данных на сайте "Миротворец".

Это правоохранители подтвердили в комментарии Суспільному.

Расследование проводится по статье 182 УК – "нарушение неприкосновенности частной жизни", уточнили изданию.

Авторам "Миротворца" грозит арест от 6 месяцев до лишения или ограничения свободы до 5 лет.

Читайте также"Добро пожаловать в ад": украинцы на фоне новой угрозы РФ запустили флешмоб #UkrainiansWillResistЧто предшествовало

В ноябре 2021 года омбудсмен по правам человека Людмила Денисова обратилась в СБУ и Нацполицию по поводу записей в базе.

Этому предшествовал скандал с внесением в "реестр" 12-летней жительницы оккупированного Донбасса Фаины Савенковой.

Авторы базы выложили персональные данные ребенка, отметив, что Фаина "систематически используется российской пропагандой и террористическими организациями в провокационных политических целях с целью разжигания ненависти к Украине и ее граждан".

Речь шла, в частности, о ее участии в пророссийских акциях, которые в ОРДЛО организует оккупационная власть, и членстве в "Союзе писателей "ЛНР".

Несовершеннолетняя участвует в конкурсах в России, а своим местом жительства указывает "Новороссию".

Денисова подчеркнула, что несовершеннолетние, которых используют в вооруженных конфликтах, являются жертвами, а не пособниками оккупантов. Омбудсмен также призвала уважать поддержанную Украиной Конвенцию ООН о защите прав ребенка.

"Миротворец" был основан в 2014 году как неправительственная организация экс-главой Луганской областной военно-гражданской администрации Георгием Тукой, чтобы "исследовать признаки преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка".

В открытый реестр попадают, в том числе, контакты и перечень преступлений членов незаконных вооруженных формирований "ЛДНР".

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Автор: Яна Ставская